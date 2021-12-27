Кілька днів тому ми розповідали про гравця в Call of Duty: Warzone, який став популярним завдяки нестандартному хайлайту з літаком. Чимось схожим відзначився й користувач з нікнеймом jamcowl, щоправда, в цьому йому допоміг інший літальний апарат.

До теми У дусі голлівудських фільмів: гравець у Call of Duty: Warzone викрав літак прямо в повітрі

Отже, цей геймер проводив звичайний змагальний поєдинок у режимі для одного гравця. Одразу ж після приземлення він вирішив сісти в бойовий гвинтокрил, а не шукати лут. Дуже ймовірно, що головний герой ще в повітрі побачив, що в цю точку летить чимало його опонентів.

Варто відзначити, що jamcowl зробив все правильно, а все тому, що вже через кілька хвилин на його рахунку було одразу 10 вбивств. Головний герой за допомогою гвинтокрила зміг влаштувати справжню "м'ясорубку", а найцікавіше, що все це він зробив без жодного вистрілу.

Напевно, найефектнішим у цій серії стало фінальне вбивство. Для цього jamcowl направив свій гвинтокрил в аналогічний літальний апарат, яким керував опонент. В останню мить головний герой встиг катапультуватися, а от його ворог – поповнив список жертв.

Додамо, що шанувальникам Call of Duty: Warzone цей запис сподобався, а загалом він вже зібрав понад тисячу вподобань та чимало відгуків, щоправда, не всі вони позитивні. На думку деяких геймерів, головний герой зіграв дуже "брудно" в цій ситуації. Також вони додають, що саме через подібні епізоди потрібно видалити з однокористувацьких матчів бойові гвинтокрили.

Хайлайт, яким відзначився jamcowl: відео