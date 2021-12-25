Напевно, всі шанувальники Call of Duty: Warzone знають, що нещодавно в цій відеогрі стартував новий сезон, а разом з ним з'явилися й бойові літаки. Ми вже показували цікаві моменти за їхньої участі, а сьогодні хочемо розповісти про ще один епізод, який став популярним у мережі. Йдеться про відео, яке опублікував у твітері бразильський стрімер з нікнеймом Paranga.

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Отже, цей геймер проводив звичайний змагальний матч у цій королівській битві, а в певний момент він став учасником повітряного бою. Спершу Paranga спробував збити ворожий літак під час лобової атаки, щоправда, його опонент вийшов своєрідним переможцем з цієї дуелі. А завершилося все тим, що останній навіть зміг опинитися позаду головного героя.

Зрозуміло, що ворог одразу ж спробував скористатися таким вигідним положенням. Варто відзначити, що стріляв він влучно, а загалом цей гравець зробив все майже ідеально. Літак Paranga дуже швидко загорівся, а на екрані з'явилося відповідне попередження. Шансів врятувати літальний апарат вже не було, а тому головний герой вирішив покинути його.

Щоправда, навряд чи він міг подумати, що приземлиться не на землю, а на літак геймера, який його й збив. Варто відзначити, що Paranga дуже швидко зорієнтувався в цій ситуації. Спершу він розстріляв пілота, а потім вже зайняв його місце. Тому виходить, що переможцем з цієї повітряної дуелі вийшов саме він.

Наостанок додамо, що користувачам мережі цей запис дуже сподобався. Він вже зібрав понад 30 тисяч переглядів та чималу кількість позитивних коментарів. Геймери відзначають, що такий епізод характерний для ігор з серії Battlefield, а не Call of Duty.

Хайлайт, яким відзначився стрімер Paranga: відео