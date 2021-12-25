Наверное, все поклонники Call of Duty: Warzone знают, что недавно в этой видеоигре стартовал новый сезон, а вместе с ним появились и боевые самолеты. Мы уже показывали интересные моменты при их участии, а сегодня хотим рассказать еще об одном эпизоде, который стал популярным в сети. Речь идет о видео, которое опубликовал в твиттере бразильский стример с никнеймом Paranga.

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Итак, этот геймер проводил обычный соревновательный матч в этой королевской битве, а в какой-то момент он стал участником воздушного боя. Сначала Paranga попытался сбить вражеский самолет во время лобовой атаки, правда, его оппонент вышел своеобразным победителем из этой дуэли. А завершилось все тем, что последний даже смог оказаться позади главного героя.

Понятно, что враг сразу же попытался воспользоваться таким выгодным положением. Стоит отметить, что стрелял он точно, а в целом этот игрок сделал все почти идеально. Самолет Paranga очень быстро загорелся, а на экране появилось соответствующее предупреждение. Шансов спасти летательный аппарат уже не было, а потому главный герой решил покинуть его.

Правда, вряд ли он мог подумать, что приземлится не на землю, а на самолет геймера, который его и сбил. Стоит отметить, что Paranga очень быстро сориентировался в этой ситуации. Сначала он расстрелял пилота, а потом занял его место. Поэтому выходит, что победителем из этой воздушной дуэли вышел именно он.

Напоследок добавим, что пользователям сети эта запись очень понравилась. Она уже собрала более 30 тысяч просмотров и большое количество положительных комментариев. Геймеры отмечают, что такой эпизод характерен для игр из серии Battlefield, а не Call of Duty.

Хайлайт, которым отличился стример Paranga: видео