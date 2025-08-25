Компанія Ubisoft несподівано оголосила про вихід нового контенту для гри Assassin's Creed Mirage, яка з'явилася на ринку майже два роки тому. Власники отримають масштабне безкоштовне оновлення, що додасть не лише нові завдання, а й цілу сюжетну главу та покращення ігрового процесу. Цей анонс став справжньою несподіванкою для спільноти.

Що відомо про оновлення?

Майже через два роки після релізу, який відбувся у жовтні 2023 року, Assassin's Creed Mirage отримає сюжетне доповнення, яке буде повністю безкоштовним для всіх власників гри. Очікується, що оновлення вийде до кінця 2025 року. Раніше Mirage стала першою частиною серії з часів оригіналу 2007 року, для якої не планували випускати сюжетні розширення, тож ця новина стала приємним сюрпризом для фанатів, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення розробників.

Ключовою особливістю доповнення стане нова відкрита для дослідження територія – стародавнє аравійське місто-оаза аль-Ула, розташоване на території сучасної Саудівської Аравії. Це історичне місце, заселене ще з 5000 року до нашої ери, відоме своїми унікальними скельними спорудами, що нагадують знамениту Петру в Йорданії. Такий ландшафт ідеально підходить для паркуру та дослідження гробниць, що є візитівкою серії. Нова зона буде існувати окремо від Багдада, представленого в основній грі.

Окрім нової локації та сюжетної глави, розробники обіцяють впровадити низку "покращень ігрового процесу", які торкнуться як основного сюжету, так і доповнення.

Залишається відкритим питання, чому Ubisoft вирішила випустити таке значне оновлення безкоштовно.

Існує припущення, що розробка доповнення могла фінансуватися сторонньою компанією. У січні 2025 року з'являлася інформація про можливу угоду між Ubisoft та Savvy Games Group – дочірньою компанією Державного інвестиційного фонду Саудівської Аравії. Вибір аль-Ули як місця дії підкріплює цю теорію.

За іншою версією, на тлі успішного запуску гри Assassin's Creed Shadows, компанія могла вирішити випустити DLC для Mirage безкоштовно, щоб привернути увагу до попередньої частини серії та розширити аудиторію.

Наразі Ubisoft не уточнила, на яких платформах буде доступне доповнення. Оскільки Mirage є не лише кросплатформенною грою, а й також охоплює різні покоління одних і тих же консолей, вийшовши на PS4 та Xbox One, існує ймовірність, що DLC може оминути консолі минулого покоління, як це було з доповненнями для інших великих проєктів, наприклад, Cyberpunk 2077.