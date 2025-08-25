Компания Ubisoft неожиданно объявила о выходе нового контента для игры Assassin's Creed Mirage, которая появилась на рынке почти два года назад. Владельцы получат масштабное бесплатное обновление, которое добавит не только новые задания, но и целую сюжетную главу и улучшения игрового процесса. Этот анонс стал настоящей неожиданностью для сообщества.

Что известно об обновлении?

Почти через два года после релиза, который состоялся в октябре 2023 года, Assassin's Creed Mirage получит сюжетное дополнение, которое будет полностью бесплатным для всех владельцев игры. Ожидается, что обновление выйдет до конца 2025 года. Ранее Mirage стала первой частью серии со времен оригинала 2007 года, для которой не планировали выпускать сюжетные расширения, поэтому эта новость стала приятным сюрпризом для фанатов, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление разработчиков.

Ключевой особенностью дополнения станет новая открытая для исследования территория – древний аравийский город-оазис аль-Ула, расположенный на территории современной Саудовской Аравии. Это историческое место, заселено еще с 5000 года до нашей эры, известно своими уникальными скальными сооружениями, напоминающими знаменитую Петру в Иордании. Такой ландшафт идеально подходит для паркура и исследования гробниц, что является визитной карточкой серии. Новая зона будет существовать отдельно от Багдада, представленного в основной игре.

Кроме новой локации и сюжетной главы, разработчики обещают внедрить ряд "улучшений игрового процесса", которые коснутся как основного сюжета, так и дополнения.

Остается открытым вопрос, почему Ubisoft решила выпустить такое значительное обновление бесплатно.

Существует предположение, что разработка дополнения могла финансироваться сторонней компанией. В январе 2025 года появлялась информация о возможной сделке между Ubisoft и Savvy Games Group – дочерней компанией Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Выбор аль-Улы как места действия подкрепляет эту теорию.

По другой версии, на фоне успешного запуска игры Assassin's Creed Shadows, компания могла решить выпустить DLC для Mirage бесплатно, чтобы привлечь внимание к предыдущей части серии и расширить аудиторию.

На данный момент Ubisoft не уточнила, на каких платформах будет доступно дополнение. Поскольку Mirage является не только кроссплатформенной игрой, но и также охватывает различные поколения одних и тех же консолей, выйдя на PS4 и Xbox One, существует вероятность, что DLC может обойти консоли прошлого поколения, как это было с дополнениями для других крупных проектов, например, Cyberpunk 2077.