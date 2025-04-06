The First Berserker Khazan стала вельми успішною в Steam, адже інді-проєкт прийшовся до смаку шанувальникам хардкорних проєктів та жанру "соулзлайк". Стало відомо, що невдовзі гра отримає безплатне DLC, повідомляє 24 Канал.

До теми У Steam набирає популярність хардкорна гра The First Berserker: Khazan

Є час до травня аби пройти основну гру

Розробники з Neople планують потішити геймерів новим контентом для The First Berserker: Khazan вже найближчими місяцями.

Харкорний "соулзлайк" вийшов для платформ PS5, Xbox Series X/S та ПК 27 березня.

Гру сприйняли позитивно, а найбільше похвали вона отримала за швидкісні бої та дивовижні візуальні ефекти. Найбільший успіх спіткав проєкт в Steam, де він швидко потрапив у список бестселерів.

Трейлер The First Berserker: Khazan – дивіться відео

Тепер стало відомо, що плани розробників щодо підтримки гри включають принаймні один безкоштовний "пакет DLC".

Його реліз планується вже до травня, але щодо вмісту, який отримають геймери, наразі відомостей немає.

Втім у Neople пообіцяли поділитися більш детальною інформацією про доповнення пізніше.