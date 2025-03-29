Кооперативну відеогру Split Fiction спіткав настільки великий успіх, що невдовзі після релізу вона побила одразу три світових рекорди, інформує 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Неймовірний успіх та заслужене визнання

Поки кінороби ударним темпом готують екранізацію Split Fiction, її розробники з Hazelight Studios на чолі з Джозефом Фаресом святкують неймовірне досягнення.

Річ у тому, що нещодавно комітет Книги рекордів Гіннеса оголосив, що проєкт побив одразу 3 світових рекорди.

Отож, Split Fiction стала:

  • Локальною кооперативною відеогрою, яку найчастіше грають у Steam (найбільше користувачів, – ред.).
  • Найбільш продаваною локальною кооперативною відеогрою в Steam.
  • Найбільш продаваною локальною кооперативною відеогрою протягом першого тижня після релізу.

Незабаром після того, як стало відомо про ці досягнення, на них відреагував Джозеф Фарес.

Ого, це веселий сюрприз. Дякую всім,
написав головний творець гри.

Геймери зустріли цю новину з захватом та наголосили, що студія Hazelight заслуговує усіх похвал, адже Split Fiction вийшла справді "шедевральною".