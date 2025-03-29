Кооперативну відеогру Split Fiction спіткав настільки великий успіх, що невдовзі після релізу вона побила одразу три світових рекорди, інформує 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Неймовірний успіх та заслужене визнання

Поки кінороби ударним темпом готують екранізацію Split Fiction, її розробники з Hazelight Studios на чолі з Джозефом Фаресом святкують неймовірне досягнення.

Річ у тому, що нещодавно комітет Книги рекордів Гіннеса оголосив, що проєкт побив одразу 3 світових рекорди.

Отож, Split Fiction стала:

Локальною кооперативною відеогрою, яку найчастіше грають у Steam (найбільше користувачів, – ред.).

Найбільш продаваною локальною кооперативною відеогрою в Steam.

Найбільш продаваною локальною кооперативною відеогрою протягом першого тижня після релізу.

Незабаром після того, як стало відомо про ці досягнення, на них відреагував Джозеф Фарес.

Ого, це веселий сюрприз. Дякую всім,

– написав головний творець гри.

Геймери зустріли цю новину з захватом та наголосили, що студія Hazelight заслуговує усіх похвал, адже Split Fiction вийшла справді "шедевральною".