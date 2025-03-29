Кооперативную видеоигру Split Fiction постиг настолько большой успех, что вскоре после релиза она побила сразу три мировых рекорда, информирует 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Невероятный успех и заслуженное признание

Пока киноделы ударным темпом готовят экранизацию Split Fiction, ее разработчики из Hazelight Studios во главе с Джозефом Фаресом празднуют невероятное достижение.

Дело в том, что недавно комитет Книги рекордов Гиннеса объявил, что проект побил сразу 3 мировых рекорда.

Так что, Split Fiction стала:

  • Локальной кооперативной видеоигрой, которую чаще всего играют в Steam (больше всего пользователей, – ред.).
  • Самой продаваемой локальной кооперативной видеоигрой в Steam.
  • Самой продаваемой локальной кооперативной видеоигрой в течение первой недели после релиза.

Вскоре после того, как стало известно об этих достижениях, на них отреагировал Джозеф Фарес.

Ого, это веселый сюрприз. Спасибо всем,
написал главный создатель игры.

Геймеры встретили эту новость с восторгом и отметили, что студия Hazelight заслуживает всех похвал, ведь Split Fiction вышла действительно "шедевральной".