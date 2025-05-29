У Steam безплатно роздають відеогру з 99% позитивних відгуків

На платформі Steam користувачі ПК можуть безплатно отримати затишну відеогру в жанрі point-and-click, рейтинг рецензій якої на 99% складається з позитивних відгуків.

Якщо ви сумуєте за популярним у нульових жанром point-and-click, то в Steam на вас чекає приємний сюрприз, інформує 24 Канал.

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Безплатна гра у Steam

Лише нещодавно користувачі цифрового магазину від Valve отримали змогу безплатно додати у свою бібліотеку незвичне поєднання Plague Inc. та Vampire Survivors, аж ось на платформі з'явилася ще одна безкоштовна гра.

Всього за тиждень після релізу, невеличкий інді-проєкт від команди студентів під назвою Poco може похвалитися рейтингом рецензій у Steam рівня "виключно схвальні", а 99% з понад 660 рецензій у Steam є позитивними.

Гра є повністю безплатною та слугує для авторів свого роду дипломною роботою.

Poco розповідає історію найменшого клоуна у світі, якого виганяють з цирку. Через це герой опиняється в таємничій місцині, сповненій загублених та зламаних речей.

Трейлер гри – дивіться відео

На гравців чекає класичний для жанру геймплей: дослідження локацій, розгадування головоломок, міні ігри та діалоги. Мета проста – допомогти Poco повернутися у рідний цирк.