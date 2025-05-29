У Steam безплатно роздають відеогру з 99% позитивних відгуків
- У Steam безкоштовно роздають гру Poco, яка має 99% позитивних відгуків та є дипломною роботою студентів.
- Гра розповідає історію клоуна, якого виганяють з цирку, та містить класичні елементи жанру point-and-click, як-от розгадування головоломок і дослідження локацій.
На платформі Steam користувачі ПК можуть безплатно отримати затишну відеогру в жанрі point-and-click, рейтинг рецензій якої на 99% складається з позитивних відгуків.
Якщо ви сумуєте за популярним у нульових жанром point-and-click, то в Steam на вас чекає приємний сюрприз, інформує 24 Канал.
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Безплатна гра у Steam
Лише нещодавно користувачі цифрового магазину від Valve отримали змогу безплатно додати у свою бібліотеку незвичне поєднання Plague Inc. та Vampire Survivors, аж ось на платформі з'явилася ще одна безкоштовна гра.
Всього за тиждень після релізу, невеличкий інді-проєкт від команди студентів під назвою Poco може похвалитися рейтингом рецензій у Steam рівня "виключно схвальні", а 99% з понад 660 рецензій у Steam є позитивними.
Гра є повністю безплатною та слугує для авторів свого роду дипломною роботою.
Poco розповідає історію найменшого клоуна у світі, якого виганяють з цирку. Через це герой опиняється в таємничій місцині, сповненій загублених та зламаних речей.
Трейлер гри – дивіться відео
На гравців чекає класичний для жанру геймплей: дослідження локацій, розгадування головоломок, міні ігри та діалоги. Мета проста – допомогти Poco повернутися у рідний цирк.