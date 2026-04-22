ПК геймери можуть безплатно отримати інді-горор у популярному магазині
- Користувачі ПК можуть безкоштовно отримати атмосферний інді-горор The Whispering Valley у цифровому магазині GOG до 28 квітня.
- Гра відзначається атмосферною подачею та захопливою історією, але має недоліки, як-от повільний темп і коротка тривалість.
Користувачі ПК можуть поповнити свою колекцію відеоігор безплатним горором, який дарують у відомому цифровому магазині. Детальніше – у матеріалі.
Не Steam чи навіть EGS, а GOG може потішити користувачів роздачею гри, інформує 24 Канал.
Цікаво Xbox здешевила Game Pass прибравши головний бонус: яка ціна підписки в Україні
Безплатний горор для ПК?
ПК-геймерам поталанило на чергову безплатну відеогру.
Цього разу кожен охочий може отримати атмосферний горор від першої особи, випущений у 2022 році студією Studio Chien d'Or – The Whispering Valley.
У ньому гравці візьмуть на себе роль мандрівника, який опинився у одному з селищ провінції Квебек у 1896 році. Відокремлене село, куди герой потрапляє через загадковий лист, виявляється спорожнілим, тож вам доведеться дослідити його закинуті будинки, зруйновані стежки та химерні закутки аби дізнатися що сталося з мешканцями.
Рейтниг гри у GOG складає 3.9/5 (8 рецензій), в той час як іншому популярному магазині Steam гра заслужила рівень відгуків "дуже схвальні", з 89% позитивних рецензій з 157.
Трейлер гри: дивіться відео
Гравці хвалять атмосферну подачу, гарний звуковий дизайн, що подекуди пробирає до кісток, захопливу історію та рівень деталізації в оточенні.
Серед недоліків відзначають дещо повільний темп оповіді, коротку тривалість гри, часті екрани завантаження та деякі баги в інтерфейсі, інформує Gamerant.
Загалом, безплатно ви отримаєте атмосферниий інді-горор на кілька годин, що є гарною пропозицією, особливо для шанувальників ігор подібного жанру.
Щоправда діяти доведеться швидко, оскільки гра буде безплатною до 28 квітня.
Усі говорять про цю гру:
Проєкт 1:1 Studio наробив шуму у мережі, після першого геймплейного трейлера.
Мова про гру City Masterplan – містобудівний симулятор, який пропонує реалістичний масштаб 1:1, детальне моделювання інфраструктури та гнучке управління економікою міста.
Геймери вже вбачають у ній потенційного конкурента відомій франшизі Cities: Skylines.