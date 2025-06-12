У Steam безплатно роздають What The Pak?!: кумедну відеогру для дружніх компаній

Користувачі платформи Steam можуть зайняти кілька вечорів за грою з друзями, адже в магазині можна безкоштовно отримати кумедний кооперативний проєкт What The Pak?!.

Користувачі цифрового магазину відеоігор від Valve отримали ще одну безплатну забавку, яка стане приємним надбанням для будь-якої колекції відеоігор, інформує 24 Канал.

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Безплатні веселощі для компанії

Після похмурої стратегії Hellslave, наступним "халявним" проєктом у Steam став чудернацький кооперативний екшен.

З 10 по 24 червня користувачі платформи можуть отримати кумедну інді-гру, розроблену Wendingo Games та Broken Lyre Entertainment під назвою What The Pak?!.

Випущена 6 грудня 2024 року гра за своєю природою є набором мініігор для веселих компаній до 8 гравців та пропонує швидкий геймплей і цікаві челенджі.

У проєкті є низка мап в стилі хітової Fall Guys, кілька режимів, безліч різноманітних костюмів та багато іншого.

Трейлер забавки – дивіться відео

Рейтинг рецензій What The Pak?! в Steam тримається на рівні "схвальні", а в оглядах геймери називають гру "веселою" ​​та "приємною", тож варто дати їй шанс, особливо безплатно.