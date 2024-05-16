Пазл Machinika від паризької студії Littlefield доступний абсолютно безкоштовно, повідомляє Games 24.

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Якщо в EGS роздають безплатні відеоігри щотижня, то коли таке трапляється у Steam – це завжди визначна подія.

Прямо зараз користувачі платформи від Valve можуть поповнити свою бібліотеку грою Machinika: Museum.

Цікаво! Тривимірна головоломка зазвичай коштує 149 гривень, але до 27 травня її можна отримати безплатно.

Розроблена невеличкою Littlefield Studio, гра пропонує гравцям вивчати інопланетні технології, розгадуючи численні головоломки. За даними порталу howlongtobeat проходження проєкту займає близько 2-3 годин.

Трейлер гри – дивитися відео

Загадки у Machinika здебільшого зосереджені навколо взаємодії з різними чудернацькими 3D-об'єктами.

Загальна оцінка від користувачів Steam у гри тримається в категорії "Дуже схвальні" з 91% позитивних рецензій (з понад 1400).

Отож, Machinika: Museum стане гарним доповненням у вашій колекції відеоігор.