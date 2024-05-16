Пазл Machinika от парижской студии Littlefield доступен абсолютно бесплатно, сообщает Games 24.

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Если в EGS раздают бесплатные видеоигры еженедельно, то когда такое случается в Steam – это всегда выдающееся событие.

Прямо сейчас пользователи платформы от Valve могут пополнить свою библиотеку игрой Machinika: Museum.

Интересно! Трехмерная головоломка обычно стоит 149 гривен, но но до 27 мая ее можно получить бесплатно.

Разработанная небольшой Littlefield Studio, игра предлагает игрокам изучать инопланетные технологии, разгадывая многочисленные головоломки. По данным портала howlongtobeat прохождение проекта занимает около 2-3 часов.

Трейлер игры – смотреть видео

Загадки в Machinika по большей части сосредоточены вокруг взаимодействия с различными причудливыми 3D-объектами.

Общая оценка от пользователей Steam у игры держится в категории "Очень положительные" с 91% позитивных рецензий (из более 1400).

Поэтому, Machinika: Museum станет хорошим дополнением в вашей коллекции видеоигр.