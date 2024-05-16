У Steam безкоштовно роздають цікаву головоломку з дуже гарними відгуками

У цифровому магазині відеоігор Steam безплатно можна отримати напрочуд цікаву 3D головоломку з рейтингом у 91% позитивних рецензій.

Пазл Machinika від паризької студії Littlefield доступний абсолютно безкоштовно, повідомляє Games 24.

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Якщо в EGS роздають безплатні відеоігри щотижня, то коли таке трапляється у Steam – це завжди визначна подія.

Прямо зараз користувачі платформи від Valve можуть поповнити свою бібліотеку грою Machinika: Museum.

Тривимірна головоломка зазвичай коштує, алеїї можна отримати безплатно.

Розроблена невеличкою Littlefield Studio, гра пропонує гравцям вивчати інопланетні технології, розгадуючи численні головоломки. За даними порталу howlongtobeat проходження проєкту займає близько 2-3 годин.

Трейлер гри – дивитися відео

Загадки у Machinika здебільшого зосереджені навколо взаємодії з різними чудернацькими 3D-об'єктами.

Загальна оцінка від користувачів Steam у гри тримається в категорії "Дуже схвальні" з 91% позитивних рецензій (з понад 1400).

Отож, Machinika: Museum стане гарним доповненням у вашій колекції відеоігор.