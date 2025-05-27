У Steam стала безкоштовною гра, що поєднує Plague Inc та Vampire Survivors

Користувачі ПК мають шанс поповнити свою бібліотеку у Steam цікавою інді-грою, яка поєднує в собі елементи хітових Plague Inc. та Vampire Survivors.

Користувачі Steam можуть безплатно отримати нового "клона" хітової Vampire Survivors під назвою Bioprototype, але лише протягом обмеженого часу, інформує 24 Канал.

До теми На ПК можна отримати одразу 6 безплатних відеоігор у Steam, Epic Games Store та GOG

Новий погляд на звичний геймплей

Emprom Game випустила гру у Steam 19 травня 2025 року, але через проблеми на стороні видавця гру довелося тимчасово видалити з магазину.

Повернувшись, вона отримала безплатний статус і буде такою аж до 20 липня.

Bioprototype пропонує новий погляд на ігровий процес, добре знайомий шанувальникам кращої інді-гри 2022 року. Однак замість керування унікальними бійцями, гравець візьме під контроль прототип організму, який повинен мутувати та еволюціонувати, щоб вижити.

Трейлер гри – дивіться відео

Для боротьби проти спор, комахоподібних істот та інших ворожих організмів, гравцю доступні 24 "персонажі" та 80 різних органів у якості модифікаторів для створення непереможних "білдів".

На момент написання матеріалу гра має рейтинг рецензій Steam на рівні "дуже схвальні", тож не пропустіть момент скористатися "халявою".