Один з найкращих "клонів" стратегії Civilization можна безплатно отримати в Steam

У цифровому магазині відеоігор Steam безкоштовно роздають вельми цікаву відеогру, яку чимало геймерів вважають одним з найкращих "клонів" популярної стратегії Civilization.

Днями у Steam вже дарували геймерам унікальну 3D головоломку, а тепер усі охочі можуть поповнити свою бібліотеку цікавою стратегією, повідомляє Games 24.

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На платформі Valve розпочалася безкоштовна роздача гри Endless Legend – покрокової стратегії з дуже гарними відгуками (84% позитивних із 17 445 рецензій).

Ігровий процес забавки 2014 року випуску від AMPLITUDE Studios нагадує легендарну Civilization – гравцю доведеться створити власну цивілізацію та привести її до процвітання.

Розробка технологій, взаємодія з іншими лідерами в ігровому світі за допомогою меча чи дипломатії й все в тому ж дусі. Виділитися серед інших проєктів такого штибу Endless Legend допомагає фентезійний сетинг.

Трейлер гри – дивитися відео

Додати гру у свою бібліотеку безплатно можна буде до 20:00 за Києвом 23 травня. Зазвичай гра коштує 379 гривень, тож це доволі вигідна пропозиція.

До того ж зараз діють великі знижки на видання гри, що продаються разом з доповненнями. Таким чином Endless Legend Definitive Edition можна придбати всього за 267 гривень, у той час, коли звичайна ціна цього комплекту 1 384 гривні.