На днях в Steam уже дарили геймерам уникальную 3D головоломку, а теперь все желающие могут пополнить свою библиотеку интересной стратегией, сообщает Games 24.

Интересно Коротко, но метко: 5 замечательных игр, которые можно пройти за несколько часов

На платформе Valve началась бесплатная раздача игры Endless Legend – пошаговой стратегии с очень хорошими отзывами (84% положительных из 17 445 рецензий).

Игровой процесс игрушки 2014 года выпуска от AMPLITUDE Studios напоминает легендарную Civilization – игроку предстоит создать собственную цивилизацию и привести ее к процветанию.

Разработка технологий, взаимодействие с другими лидерами в игровом мире с помощью меча или дипломатии и все в том же духе. Выделиться среди других проектов такого рода Endless Legend помогает фэнтезийный сетинг.

Трейлер игры – смотреть видео

Добавить игру в свою библиотеку бесплатно можно будет до 20:00 по Киеву 23 мая. Обычно игра стоит 379 гривен, поэтому это довольно выгодное предложение.

К тому же сейчас действуют большие скидки на издания игры, что продаются вместе с дополнениями. Таким образом Endless Legend Definitive Edition можно приобрести всего за 267 гривен, в то время, когда обычная цена этого комплекта 1 384 гривны.