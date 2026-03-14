ПК-геймери можуть безплатно отримати вельми затишний симулятор та шутер про Першу світову війну
На платформі Epic Games Store можна безплатно отримати у свою колекцію відеогру Cozy Grove, яка своїм стилем нагадує хітову Animal Crossing. Також там дарують історичний шутер Isonzo.
Користувачі ПК традиційно можуть отримати кілька цікавих відеоігор у EGS абсолютно безплатно, повідомляє 24 Канал.
Які відеоігри дарують на ПК прямо зараз?
Затишний симулятор життя під назвою Cozy Grove доступний для безплатного отримання до 19 березня.
Гра про кемпінг на острові з привидами, який постійно змінюється. Як Духовний Розвідник, ви щодня блукатимете лісом острова, знаходячи нові приховані таємниці та допомагаючи заспокоювати місцевих привидів,
– йдеться в описі гри у EGS.
Особливістю проєкту, є те, що події в грі синхронізовані з реальним плиному часу.
Отож, щодня Cozy Grove генерує 30-60 хвилин нового квестового контенту, що робить процес проходження гри таким, що не потребує багато уваги щоденно, розтягуючи його на декілька тижнів.
До Cozy Grove у роздачі від EGS приєдналася Isonzo.
Цей однокористувацький шутер від першої особи, перенесе гравців у часи Першої світової війни, зосередившись на наступальних операціях від Шостої битви при Ізонцо до битви біля Асіаго.
У грі доступно шість класів бійців, заснованих на реальних ролях солдатів у цих історичних баталіях, які змінюють не лише зовнішній вигляд, а й спорядження та підхід до гри.
Обидві гри мають цілком прийнятні оцінки геймерів на порталі metacritic – 6.8 та 6.6 з 10 відповідно.
Отож, Cozy Grove та Isonzo точно варті того аби з'явитися у вашій бібліотеці, тимпаче цілком безкоштовно.
Російська гра не варта того аби вийти в Steam?
Кардинально інакша ситуація з "грою" Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes від російської студії Cats Who Play, яка взагалі не варта того аби її побачив світ.
Проєкт має на меті чинити пропагандистський вплив на геймерів, даючи викривлене уявлення про події перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.
В грі ЗСУ зображають антагоністами та злочинцями, а операція з висадкою десанту РФ у Гостомелі оспівується як "блискучий повітряно-десантний штурм". Українські геймери закликають скаржитися на Ukrainian Warfare: Gostomel Heroes аби вона ніколи не вийшла в Steam.