Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Безплатні відеоігри та нові розпродажі: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

PlayStation Store

У крамниці PS Store цього тижня розпочався цікавий розпродаж з назвою "Подвійні знижки". У межах цієї акції зі знижками до 40% можна придбати понад 200 відеоігор. Щоправда, для всіх підписників PS Plus ці ж знижки збільшені у два рази (було 40%, а стало 80%). Варто зазначити, що цей розпродаж продовжиться до 24 червня.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Uncharted 4 – 486 гривень (-25%)

God of War – 411 гривень (-25%)

Kingdom Come: Deliverance – 616 гривень (-35%)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 1884 гривні (-35%)

Injustice 2 – 551 гривня (-15%)

Metro Exodus Gold Edition – 1234 гривні (-35%)

Fallout 76 – 803 гривні (-33%)

DiRT 4 – 408 гривень (-37%)

Sid Meier's Civilization VI – 929 гривень (-38%)

Assassin's Creed Odyssey – 1215 гривень (-36%)

Assassin's Creed Odyssey / Фото крамниця PlayStation Store

GOG

У крамниці гарних старих відеоігор стартував традиційний літній розпродаж. У межах цієї масштабної акції зі знижками до 90 % можна придбати майже 3,5 тисячі різноманітних проєктів. Варто відзначити, що власники крамниці планують чотири хвилі оновлення пропозицій, а завершиться ця акція лише 28 червня.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

No Man's Sky – 473 гривні (-50%)

The Witcher 3 GOTY – 111 гривень (-80%)

Disco Elysium The Final Cut – 325 гривень (-35%)

Little Nightmares II – 433 гривні (-20%)

Kingdom Come: Deliverance Royal Edition – 170 гривень (-66%)

Hellblade: Senua's Sacrifice – 71 гривня (-75%)

Ghostrunner – 271 гривня (-50%)

Sleeping Dogs: Definitive Edition – 59 гривень (-85%)

The Outer Worlds – 406 гривень (-50%)

Saints Row: The Third Remastered – 323 гривні (-40%)

Little Nightmares II / Фото крамниця GOG

Інші пропозиції

У Steam до 15 червня можна буде придбати зі знижками різноманітні доповнення до ігор від MY.GAMES. А в Ubisoft Store розпочався розпродаж ігор від цієї компанії. До 22 червня тут можна буде придбати чималу кількість проєктів зі знижками до 80%. Також варто зазначити, що за спеціальним промокодом "FORWARD" можна отримати додаткову знижку у 10 доларів, щоправда, при купівлі товару вартістю від 15 доларів.

А в Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі відеоігор. До 17 червня тут можна буде безплатно отримати дуже відому гру Control, яка коштує 639 гривень. А наступного тижня у межах цієї акції можна буде забрати одразу дві відеогри: Hell is other demons та Overcooked! 2.

Трейлер відеогри Control – відео