Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Безплатні ігри в Steam та Epic Games Store: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Steam

Цього тижня у фірмовій крамниці Valve стартувало одразу кілька тематичних подій. До 14 червня у цьому сервісі можна буде придбати зі знижками чималу кількість відеоігор від Electronic Arts (серії Need for Speed та Battlefield). Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, тому нові пропозиції можна пошукати й там.

А вчора у цій крамниці стартував масштабний розпродаж ігор у всесвіту Warhammer. Зі знижками придбати ці відеоігри можна буде до 10 червня. Також до цього числа у Steam можна буде безплатно отримати відеогру Warhammer Underworlds: Online, яка вийшла лише рік тому.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – 399 гривень (-50%)

Need for Speed: Heat – 499 гривень (-75%)

Battlefield V – 593 гривні (-67%)

Battlefield 1 – 299 гривень (-75%)

No Man's Sky – 349 гривень (-50%)

Plague Inc: Evolved – 91 гривня (-60%)

Total War: Warhammer – 237 гривень (-75%)

Total War: Warhammer II – 322 гривні (-66%)

Warhammer 40,000: Space Marine Collection – 174 гривні (-75%)

Warhammer: Vermintide II – 94 гривні (-75%)

Total War: Warhammer II / Фото крамниця Steam

PlayStation Store

У крамниці PS Store цього тижня також розпочався цікавий розпродаж, який присвячений тематиці інді-ігор. Зараз тут можна придбати зі знижками понад тисячу подібних проєктів, а завершиться ця акція лише 18 червня. Також варто відзначити, що до 10 червня можна оформити річну підписку на PS Plus зі знижкою у 25%.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Disco Elysium The Final Cut – 979 гривень (-30%)

Hellblade: Senua's Sacrifice – 299 гривень (-70%)

Darkest Dungeon – 143 гривні (-80%)

Oddworld: Soulstorm – 1199 гривень (-20%)

Dead Cells – 479 гривень (-40%)

Outlast 2 – 189 гривень (-80%)

Frostpunk: Console Edition – 332 гривні (-65%)

Outlast 2 / Фото крамниця PlayStation Store

Інші пропозиції

У фірмовій крамниці Microsoft до кінця червня можна безплатно отримати гру Tell Me Why (на PC та Xbox). Також цю відеогру можна безплатно завантажити й у Steam. Варто відзначити, що вищезгаданий розпродаж ігор у всесвіті Warhammer розпочався у Microsoft Store та GOG.

А в Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі відеоігор. До 10 червня тут можна буде безплатно отримати відеогру Frostpunk. А назву наступного проєкту у межах цієї акції власники крамниці знову вирішили залишити у таємниці.

Трейлер відеогри Frostpunk – відео