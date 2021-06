Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Бесплатные игры в Steam и Epic Games Store: подборка лучших предложений за последнюю неделю

Steam

На этой неделе в фирменном магазине Valve стартовало сразу несколько тематических событий. До 14 июня в этом сервисе можно будет приобрести со скидками большое количество видеоигр от Electronic Arts (серии Need for Speed и Battlefield). Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, поэтому новые предложения можно поискать и там.

А вчера в этом магазине стартовала масштабная распродажа игр во вселенной Warhammer. Со скидками приобрести эти видеоигры можно будет до 10 июня. Также до этого числа в Steam можно будет бесплатно получить видеоигру Warhammer Underworlds: Online, которая вышла только год назад.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – 399 гривен (-50%)

Need for Speed: Heat – 499 гривен (-75%)

Battlefield V – 593 гривны (-67%)

Battlefield 1 – 299 гривен (-75%)

No Man's Sky – 349 гривен (-50%)

Plague Inc: Evolved – 91 гривна (-60%)

Total War: Warhammer – 237 гривен (-75%)

Total War: Warhammer II – 322 гривны (-66%)

Warhammer 40,000: Space Marine Collection – 174 гривны (-75%)

Warhammer: Vermintide II – 94 гривны (-75%)

Total War: Warhammer II / Фото магазин Steam

PlayStation Store

В магазине PS Store на этой неделе также началась интересная распродажа, посвященная тематике инди-игр. Сейчас здесь можно приобрести со скидками более тысячи подобных проектов, а завершится эта акция только 18 июня. Также стоит отметить, что до 10 июня можно оформить годовую подписку на PS Plus со скидкой в 25%.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Disco Elysium The Final Cut – 979 гривен (-30%)

Hellblade: Senua's Sacrifice – 299 гривен (-70%)

Darkest Dungeon – 143 гривны (-80%)

Oddworld: Soulstorm – 1199 гривен (-20%)

Dead Cells – 479 гривен (-40%)

Outlast 2 – 189 гривен (-80%)

Frostpunk: Console Edition – 332 гривны (-65%)

Outlast 2 / Фото магазин PlayStation Store

Другие предложения

В фирменном магазине Microsoft до конца июня можно бесплатно получить игру Tell Me Why (на PC и Xbox). Также эту видеоигру можно бесплатно загрузить и в Steam. Стоит отметить, что вышеупомянутая распродажа игр во вселенной Warhammer началась в Microsoft Store и GOG.

А в Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи видеоигр. До 10 июня здесь можно будет бесплатно получить видеоигру Frostpunk. А название следующего проекта в рамках этой акции владельцы магазина снова решили оставить в тайне.

Трейлер видеоигры Frostpunk – видео