Безплатні ігри в Epic Games Store та GOG: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Цього тижня у крамниці Steam розпочався цікавий фестиваль відеоігор. А в сервісах Epic Games Store та GOG вже зараз можна отримати кілька ігор безплатно.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Безплатні ігри в EGS та розпродаж у PS Store: добірка найкращих пропозицій за останній тиждень

Steam

У фірмовій крамниці Valve цього тижня стартував літній фестиваль з назвою "Іграм бути". У межах цієї події геймери можуть зіграти у демоверсії різноманітних відеоігор. Загалом продовжиться цей фестиваль до 22 червня, а з повним списком доступних ігор можна ознайомитися за цим посиланням.

Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, тому нові пропозиції можна пошукати й там. З цікавого ще варто відзначити, що вже 24 червня у цій крамниці може розпочатися масштабний літній розпродаж (до 8 липня).

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Sniper Ghost Warrior Contracts – 119 гривень (-70%)

Victoria II – 69 гривень (-75%)

XCOM: Chimera Squad – 199 гривень (-50%)

Syberia 3 – 56 гривень (-85%)

theHunter: Call of the Wild – 66 гривень (-76%)

XCOM: Chimera Squad / Фото крамниця Steam

Інші пропозиції

У крамниці Epic Games Store продовжуються традиційні роздачі відеоігор. До 24 червня тут можна буде безплатно отримати одразу дві гри: Hell is other demons та Overcooked! 2. А наступного тижня у межах цієї акції можна буде забрати знову два проєкти: Sonic Mania та Horizon Chase Turbo.

А у GOG цього тижня можна безплатно отримати аркадний симулятор Absolute Drift. Варто відзначити, що завершиться ця акція вже 19 червня, о 16 годині за київським часом. З цікавого ще варто відзначити, що в Microsoft Store зі знижками до 75% зараз можна придбати чимало цікавих ігор від компанії Ubisoft (до 28 червня).

За зниженою ціною для консолей серії Xbox можна придбати такі ігри:

Far Cry 5 – 9 доларів (-85%)

Assassin's Creed Valhalla – 36 доларів (-40%)

Immortals Fenyx Rising – 30 доларів (-50%)

Just Dance 2021 – 20 доларів (-60%)

The Crew 2 – 13 доларів (-75%)

Far Cry 5 / Фото крамниця Microsoft Store