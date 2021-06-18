Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Бесплатные игры в EGS и распродажа в PS Store: подборка лучших предложений за последнюю неделю

Steam

В фирменном магазине Valve на этой неделе стартовал летний фестиваль с названием "Играм быть". В рамках этого события геймеры могут сыграть в демоверсии различных видеоигр. В целом продолжится этот фестиваль до 22 июня, а с полным списком доступных игр можно ознакомиться по этой ссылке.

Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, поэтому новые предложения можно поискать и там. Из интересного еще стоит отметить, что уже 24 июня в этом магазине может начаться масштабная летняя распродажа (до 8 июля).

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Sniper Ghost Warrior Contracts – 119 гривен (-70%)

Victoria II – 69 гривен (-75%)

XCOM: Chimera Squad – 199 гривен (-50%)

Syberia 3 – 56 гривен (-85%)

theHunter: Call of the Wild – 66 гривен (-76%)

XCOM: Chimera Squad / Фото магазин Steam

Другие предложения

В магазине Epic Games Store продолжаются традиционные раздачи видеоигр. До 24 июня здесь можно будет бесплатно получить сразу две игры: Hell is other demons и Overcooked! 2. А на следующей неделе в рамках этой акции можно будет забрать снова два проекта: Sonic Mania и Horizon Chase Turbo.

А в GOG на этой неделе можно бесплатно получить аркадный симулятор Absolute Drift. Стоит отметить, что завершится эта акция уже 19 июня, в 16 часов по киевскому времени. Из интересного еще стоит отметить, что в Microsoft Store со скидками до 75% сейчас можно приобрести немало интересных игр от компании Ubisoft (до 28 июня).

По сниженной цене для консолей серии Xbox можно приобрести такие игры:

Far Cry 5 – 9 долларов (-85%)

Assassin's Creed Valhalla – 36 долларов (-40%)

Immortals Fenyx Rising – 30 долларов (-50%)

Just Dance 2021 – 20 долларов (-60%)

The Crew 2 – 13 долларов​ (-75%)

Far Cry 5 / Фото магазин Microsoft Store