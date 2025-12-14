Злив розкрив усі безплатні ігри в Epic Games Store – календар роздач
- Інсайдери стверджують, що знають графік безплатних роздач ігор в Epic Games Store, починаючи з 11 грудня з Hogwarts Legacy.
- Серед ігор, які можуть бути роздані безплатно, називають Jurassic World Evolution 2, Desperados 3, Total War: Warhammer, RDR 2 та інші до кінця грудня.
Інсайдери переконані, що дізналися графік усіх майбутніх роздач безкоштовних проєктів у цифровому магазині відеоігор Epic Games. Що чекає на геймерів – дізнайтеся у матеріалі.
Починається улюблена пора усіх геймерів, коли EGS починає безплатні роздачі відеоігор, інформує 24 Канал з посиланням на Gamerant.
Які ігри подарує геймерам EGS?
Цьогорічний фестиваль небаченої щедрості розпочався 11 грудня, коли на платформі стартувала роздача однієї з кращих відеоігор 2023 року – Hogwarts Legacy.
Користувачі Epic Games Store, які бажають додати гру до своїх цифрових бібліотек, мають час до четверга, 18 грудня.
Після цього проєкт Warner Bros. Games буде замінений новою безплатною грою, яка, як вважається, вже відома завдяки зливу. Ба більше, інсайдери впевнені, що знають графік усіх майбутніх одноденних роздач від EGS.
Отож, за інформацією notebookcheck.net, на геймерів чекатимуть такі "подарунки":
- Jurassic World Evolution 2 – 18 грудня;
- Desperados 3 – 19 грудня;
- Total War: Warhammer – 20 грудня;
- Tropico 5 – 21 грудня;
- Chicken Police: Paint It Red – 22 грудня;
- Loop Hero – 23 грудня;
- LEGO Batman – 24 грудня;
- Commander Keen – 25 грудня;
- Farming Simulator 2022 – 26 грудня;
- Slime Rancher 2 – 27 грудня;
- Terraria – 28 грудня;
- Detroit: Become Human – 29 грудня;
- Mortal Kombat 11 – 30 грудня;
- Red Dead Redemption 2 – 31 грудня.
Звісно, як і будь-яка "інсайдерська" інформація, цей список може виявитися неправдивим.
Одначе, у випадку його реальності, ПК-геймери зможуть розжитися величезною кількістю гідних проєктів.