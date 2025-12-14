Слив раскрыл все бесплатные игры в Epic Games Store – календарь раздач

Инсайдеры убеждены, что узнали график всех будущих раздач бесплатных проектов в цифровом магазине видеоигр Epic Games. Что ждет геймеров – узнайте в материале.

Начинается любимая пора всех геймеров, когда в EGS стартуют бесплатные раздачи видеоигр, информирует 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

Какие игры подарит геймерам EGS?

Нынешний фестиваль невиданной щедрости начался 11 декабря, когда на платформе стартовала раздача одной из лучших видеоигр 2023 года – Hogwarts Legacy.

Пользователи Epic Games Store, желающие добавить игру в свои цифровые библиотеки, имеют время до четверга, 18 декабря.

После этого проект Warner Bros. Games будет заменен новой бесплатной игрой, которая, как считается, уже известна благодаря сливу. Более того, инсайдеры уверены, что знают график всех будущих однодневных раздач от EGS.

Итак, по информации notebookcheck.net, геймеров будут ждать следующие "подарки":

Jurassic World Evolution 2 – 18 декабря;

– 18 декабря; Desperados 3 – 19 декабря;

– 19 декабря; Total War: Warhammer – 20 декабря;

– 20 декабря; Tropico 5 – 21 декабря;

– 21 декабря; Chicken Police: Paint It Red – 22 декабря;

– 22 декабря; Loop Hero – 23 декабря;

– 23 декабря; LEGO Batman – 24 декабря;

– 24 декабря; Commander Keen – 25 декабря;

– 25 декабря; Farming Simulator 2022 – 26 декабря;

– 26 декабря; Slime Rancher 2 – 27 декабря;

– 27 декабря; Terraria – 28 декабря;

– 28 декабря; Detroit: Become Human – 29 декабря;

– 29 декабря; Mortal Kombat 11 – 30 декабря;

– 30 декабря; Red Dead Redemption 2 – 31 декабря.

Конечно, как и любая "инсайдерская" информация, этот список может оказаться неправдивым.

Однако, в случае его реальности, ПК-геймеры смогут разжиться огромным количеством достойных проектов.