Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних відеоігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Розпродажі в PS Store, Steam та Microsoft Store: найкращі пропозиції за останній тиждень

Steam

У фірмовій крамниці Valve цього тижня розпочалося чимало тематичних розпродажів. Варто розпочати з того, що в традиційній акції "Вихідні видавця" цього разу взяли участь розробники з Focus Entertainment, а їхні ігри за зниженою ціною можна буде придбати до 13 вересня. Також у цей день завершиться невеликий розпродаж проєктів від студії SCS Software, а також ігор з серії Metro.

До 16 вересня у цій крамниці зі знижками можна буде придбати гру Civilization VI та доповнення до неї. А лише 21 вересня у цьому сервісі завершиться розпродаж проєктів від Electronic Arts та відеоігор з серій BioShock та Arma. Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, а тому нові пропозиції можна пошукати й там.

З цікавого ще варто відзначити, що до 13 вересня всі користувачі цього сервісу можуть безплатно зіграти в Tom Clancy's Rainbow Six Siege та F1 2021. Також можна додати, що перша гра в ці дні доступна одразу на всіх платформах.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

A Plague Tale: Innocence – 149 гривень (-75%)

The Surge 2 – 137 гривень (-75%)

Vampyr – 137 гривень (-75%)

Euro Truck Simulator 2 – 94 гривні (-75%)

American Truck Simulator – 94 гривні (-75%)

Metro Exodus – 202 гривні (-60%)

Metro Saga Bundle – 310 гривень (-76%)

Civilization VI Platinum Edition – 206 гривень (-90%)

Spore – 140 гривень (-80%)

Dead Space 3 – 175 гривень (-75%)

Mass Effect Legendary Edition – 1187 гривень (-34%)

BioShock Infinite – 97 гривень (-75%)

BioShock Remastered – 72 гривні (-75%)

ArmA 3 – 159 гривень (-80%)

Plague Inc: Evolved – 77 гривень (-66%)

A Plague Tale: Innocence​ / Фото з крамниці Steam

Epic Games Store

У крамниці Epic Games Store цього тижня стартував тематичний розпродаж з назвою "Вересневі знижки". Завершиться ця акція лише 23 вересня, а загалом за зниженою ціною можна придбати чимало відомих проєктів.

Також у цьому сервісі продовжуються традиційні роздачі відеоігор. Цього тижня можна безплатно отримати одразу два цікавих проєкти – Sheltered та Nioh: The Complete Edition. А вже наступного разу можна буде забрати Speed Brawl та Tharsis.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Assassin's Creed Valhalla – 549 гривень (-40%)

Chivalry 2 – 455 гривень (-20%)

Sid Meier's Civilization VI – 79 гривень (-75%)

Wolfenstein: The New Order – 156 гривень (-80%)

Ghostrunner – 254 гривні (-60%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривні (-33%)

Borderlands 3 – 280 гривень (-67%)

Cyberpunk 2077 – 602 гривні (-33%)

HITMAN 3 – 424 гривні (-50%)

Mafia: Definitive Edition – 449 гривень (-40%)

HITMAN 3 / Фото з крамниці Epic Games Store

Інші пропозиції

У крамниці PlayStation Store цього тижня розпочався цікавий розпродаж з назвою "Більше вражень". До 23 вересня всі користувачі цього сервісу можуть придбати за зниженою ціною різноманітні доповнення до відеоігор та сезонні перепустки.

А в сервісі Ubisoft Store цього тижня стартував масштабний осінній розпродаж фірмових відеоігор. До 23 вересня у цьому сервісі можна буде придбати зі знижками чимало ігор та доповнень.

Наостанок варто ще відзначити, що у крамниці Microsoft Store розпочався невеликий розпродаж кооперативних відеоігор. За зниженою ціною до 14 вересня можна буде придбати понад 150 ігор.

За зниженою ціною для консолей Xbox можна придбати такі ігри:

It Takes Two Digital Version – 30 доларів (-25%)

Dead by Daylight – 15 доларів (-50%)

Borderlands Legendary Collection – 20 доларів (-60%)

Saints Row The Third Remastered – 16 доларів (-60%)

A Way Out – 6 доларів (-80%)

It Takes Two / Фото з крамниці Microsoft Store