Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных видеоигр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Распродажи в PS Store, Steam и Microsoft Store: лучшие предложения за последнюю неделю

Steam

В фирменном магазине Valve на этой неделе началось немало тематических распродаж. Стоит начать с того, что в традиционной акции "Выходные издателя" на этот раз приняли участие разработчики из Focus Entertainment, а их игры по сниженной цене можно будет приобрести до 13 сентября. Также в этот день завершится небольшая распродажа проектов от студии SCS Software, а также игр из серии Metro.

До 16 сентября в этом магазине со скидками можно будет приобрести игру Civilization VI и дополнения к ней. А лишь 21 сентября в этом сервисе завершится распродажа проектов от Electronic Arts и видеоигр из серий BioShock и Arma. Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, а потому новые предложения можно поискать и там.

Из интересного еще стоит отметить, что до 13 сентября все пользователи этого сервиса могут бесплатно сыграть в Tom Clancy's Rainbow Six Siege и F1 2021. Также можно добавить, что первая игра в эти дни доступна сразу на всех платформах.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

A Plague Tale: Innocence – 149 гривен (-75%)

The Surge 2 – 137 гривен (-75%)

Vampyr – 137 гривен (-75%)

Euro Truck Simulator 2 – 94 гривны (-75%)

American Truck Simulator – 94 гривны (-75%)

Metro Exodus – 202 гривны (-60%)

Metro Saga Bundle – 310 гривен (-76%)

Civilization VI Platinum Edition – 206 гривен (-90%)

Spore – 140 гривен (-80%)

Dead Space 3 – 175 гривен (-75%)

Mass Effect Legendary Edition – 1187 гривен (-34%)

BioShock Infinite – 97 гривен (-75%)

BioShock Remastered – 72 гривны (-75%)

ArmA 3 – 159 гривен (-80%)

Plague Inc: Evolved – 77 гривен (-66%)

A Plague Tale: Innocence / Фото из магазина Steam

Epic Games Store

В магазине Epic Games Store на этой неделе стартовала тематическая распродажа с названием "Сентябрьские скидки". Завершится эта акция только 23 сентября, а в целом по сниженной цене можно приобрести немало известных проектов.

Также в этом сервисе продолжаются традиционные раздачи видеоигр. На этой неделе можно бесплатно получить сразу два интересных проекта – Sheltered и Nioh: The Complete Edition. А уже в следующий раз можно будет забрать Speed Brawl и Tharsis.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Assassin's Creed Valhalla – 549 гривен (-40%)

Chivalry 2 – 455 гривен (-20%)

Sid Meier's Civilization VI – 79 гривен (-75%)

Wolfenstein: The New Order – 156 гривен (-80%)

Ghostrunner – 254 гривны (-60%)

Red Dead Redemption 2 – 602 гривны (-33%)

Borderlands 3 – 280 гривен (-67%)

Cyberpunk 2077 – 602 гривны (-33%)

HITMAN 3 – 424 гривны (-50%)

Mafia: Definitive Edition – 449 гривен (-40%)

HITMAN 3 / Фото из магазина Epic Games Store

Другие предложения

В магазине PlayStation Store на этой неделе началась интересная распродажа с названием "Больше впечатлений". До 23 сентября все пользователи этого сервиса могут приобрести по сниженной цене разнообразные дополнения к видеоиграм и сезонные пропуска.

А в сервисе Ubisoft Store на этой неделе стартовала масштабная осенняя распродажа фирменных видеоигр. До 23 сентября в этом сервисе можно будет приобрести со скидками немало игр и дополнений.

Напоследок стоит еще отметить, что в магазине Microsoft Store началась небольшая распродажа кооперативных видеоигр. По сниженной цене до 14 сентября можно будет приобрести более 150 игр.

По сниженной цене для консолей Xbox можно приобрести такие игры:

It Takes Two Digital Version – 30 долларов (-25%)

Dead by Daylight – 15 долларов (-50%)

Borderlands Legendary Collection – 20 долларов (-60%)

Saints Row The Third Remastered – 16 долларов (-60%)

A Way Out – 6 долларов (-80%)

It Takes Two / Фото из магазина Microsoft Store