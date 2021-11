Безплатні відеоігри в Epic Games Store та GOG: найкращі пропозиції за останній тиждень

Цього тижня в крамницях Steam, PlayStation Store та Microsoft Store стартували нові невеликі розпродажі. А в сервісах Epic Games Store та GOG зараз можна безплатно отримати одразу кілька проєктів.

Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Steam

У фірмовій крамниці Valve цього тижня стартувало одразу кілька невеликих розпродажів. До 15 листопада всі користувачі цього сервісу можуть придбати зі знижкою ігри серії Might & Magic, до 16 – відеоігри за мотивами аніме "One Piece", до 18 – проєкти з франшизи Prince of Persia, а до 23 – всі три частини Mafia та їхні різноманітні видання.

Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, а тому нові пропозиції можна пошукати й там. З цікавого ще треба відзначити, що до 15 листопада всі користувачі цього сервісу можуть безплатно зіграти в Sid Meier's Civilization VI та Barotrauma.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Heroes of Might & Magic III HD – 56 гривень (-75%)

Heroes of Might & Magic VII – 152 гривні (-75%)

One Piece: Pirate Warriors 4 – 239 гривень (-70%)

Prince of Persia: The Sands of Time – 30 гривень (-80%)

Prince Of Persia Franchise – 135 гривень (-82%)

Mafia: Definitive Edition – 374 гривні (-50%)

Mafia Trilogy – 549 гривень (-50%)

Detroit: Become Human – 336 гривень (-50%)

Orcs Must Die! 3 – 284 гривні (-25%)

Plague Inc: Evolved – 77 гривень (-66%)

Mafia: Definitive Edition / Фото з крамниці Steam

PlayStation Store

У сервісі PS Store цього тижня розпочався розпродаж з назвою "Спекотні пропозиції". До 2 грудня тут можна буде придбати за зниженою ціною понад 200 різноманітних проєктів. А з повним списком всіх пропозицій можна ознайомитися за цим посиланням.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Far Cry 5 – 379 гривень (-80%)

Star Wars Battlefront 2 – 174 гривні (-75%)

Unravel Two – 162 гривні (-75%)

Kingdom Come – 284 гривні (-70%)

A Way Out – 262 гривні (-75%)

THE CREW 2 – 265 гривень (-80%)

L. A. Noire – 599 гривень (-50%)

Ancestors: The Humankind Odyssey – 559 гривень (-60%)

Middle-earth: Shadow of War – 383 гривні (-68%)

BioShock: The Collection – 299 гривень (-80%)

Ancestors: The Humankind Odyssey​ / Фото з крамниці PS Store

Microsoft Store

У фірмовій крамниці Microsoft цього тижня стартувало одразу три невеликих розпродажі. Перший присвячений тематичним виданням, другий – іграм від Disney, а третій – проєктам від Bandai Namco. Загалом зараз тут можна придбати зі знижками майже 200 відеоігор.

За зниженою ціною для консолей Xbox можна придбати такі ігри:

Assassin's Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion Bundle – 44 долари (-60%)

Mass Effect Legendary Edition – 33 долари (-45%)

Bundle: South Park: The Stick of Truth + The Fractured but Whole – 23 долари (-67%)

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle – 25 доларів (-75%)

Star Wars: The Force Unleashed II – 5 доларів (-75%)

Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King – 10 доларів (-50%)

Little Nightmares II – 20 доларів (-33%)

Dark Souls III – 30 доларів (-50%)

Scarlet Nexus – 36 доларів (-40%)

Soulcalibur VI – 9 доларів (-85%)

Little Nightmares II / Фото з крамниці Microsoft Store

GOG

У крамниці GOG цього тижня розпочалося одразу два розпродажі, які завершаться вже 15 листопада. Перший присвячений іграм від польських розробників, а другий – проєктам від THQ Nordic. Також зараз у цьому сервісі можна безплатно отримати відеогру Outcast 1.1.

Цікаві пропозиції з цих розпродажів:

The Medium – 30 доларів (-25%)

Ghostrunner – 8 доларів (-60%)

The Riftbreaker – 13 доларів (-10%)

Timberborn – 11 доларів (-10%)

Desperados III – 10 доларів (-60%)

ELEX – 5 доларів (-80%)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated – 5 доларів (-67%)

Ghostrunner / Фото з крамниці GOG

Epic Games Store

У сервісі Epic Games Store цього тижня можна безплатно отримати відеогру Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure та набір для багатокористувацького шутера Rogue Company. А от наступного разу тут можна буде забрати одразу три повноцінні відеогри: Guild of Dungeoneering, KID A MNESIA EXHIBITION та Never Alone.

