Бесплатные видеоигры в Epic Games Store и GOG: лучшие предложения за последнюю неделю

На этой неделе в магазинах Steam, PlayStation Store и Microsoft Store стартовали новые небольшие распродажи. А в сервисах Epic Games Store и GOG сейчас можно бесплатно получить сразу несколько проектов.

Все поклонники видеоигр любят распродажи со скидками и раздачи бесплатных игр. Во время таких тематических событий можно приобрести желанную игру по сниженной цене или просто пополнить свою коллекцию очередным интересным проектом. Мы на Games24 собрали для вас лучшие подобные предложения за последнюю неделю из официальных магазинов. Также можно ознакомиться с похожей подборкой за прошлую неделю, потому что некоторые акции до сих пор актуальны.

Подборка за прошлую неделю Новые распродажи в Steam, Microsoft Store и PS Store: лучшие предложения за последнюю неделю

Steam

В фирменном магазине Valve на этой неделе стартовало сразу несколько небольших распродаж. До 15 ноября все пользователи этого сервиса могут приобрести со скидкой игры серии Might & Magic, до 16 – видеоигры по мотивам аниме "One Piece", до 18 – проекты по франшизе Prince of Persia, а до 23 – все три части Mafia и их разнообразные издания.

Также Steam обновил и страницу с еженедельной распродажей, поэтому новые предложения можно поискать и там. Из интересного еще стоит отметить, что до 15 ноября все пользователи этого сервиса могут бесплатно сыграть в Sid Meier's Civilization VI и Barotrauma.

Со скидкой можно приобрести такие видеоигры:

Heroes of Might & Magic III HD – 56 гривен (-75%)

Heroes of Might & Magic VII – 152 гривны (-75%)

One Piece: Pirate Warriors 4 – 239 гривен (-70%)

Prince of Persia: The Sands of Time – 30 гривен (-80%)

Prince Of Persia Franchise – 135 гривен (-82%)

Mafia: Definitive Edition – 374 гривны (-50%)

Mafia Trilogy – 549 гривен (-50%)

Detroit: Become Human – 336 гривен (-50%)

Orcs Must Die! 3 – 284 гривны (-25%)

Plague Inc: Evolved – 77 гривен (-66%)

Mafia: Definitive Edition / Фото из магазина Steam

PlayStation Store

В сервисе PS Store на этой неделе началась распродажа под названием "Жаркие предложения". До 2 декабря здесь можно будет приобрести по сниженной цене более 200 проектов. А с полным списком всех предложений можно ознакомиться по этой ссылке.

Вот лишь некоторые выгодные предложения новой акции:

Far Cry 5 – 379 гривен (-80%)

Star Wars Battlefront 2 – 174 гривны (-75%)

Unravel Two – 162 гривны (-75%)

Kingdom Come – 284 гривны (-70%)

A Way Out – 262 гривны (-75%)

THE CREW 2 – 265 гривен (-80%)

L. A. Noire – 599 гривен (-50%)

Ancestors: The Humankind Odyssey – 559 гривен (-60%)

Middle-earth: Shadow of War – 383 гривны (-68%)

BioShock: The Collection – 299 гривен (-80%)

Ancestors: The Humankind Odyssey / Фото из магазина PS Store

Microsoft Store

В фирменном магазине Microsoft на этой неделе стартовало сразу три небольшие распродажи. Первая посвящена тематическим изданиям, вторая – играм от Disney, а третья – проектам от Bandai Namco. В целом сейчас здесь можно приобрести со скидками почти 200 видеоигр.

По сниженной цене для консолей Xbox можно приобрести такие игры:

Assassin's Creed Valhalla + Watch Dogs: Legion Bundle – 44 доллара (-60%)

Mass Effect Legendary Edition – 33 доллара (-45%)

Bundle: South Park: The Stick of Truth + The Fractured but Whole – 23 доллара (-67%)

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Deluxe Edition Bundle – 25 долларов (-75%)

Star Wars: The Force Unleashed II – 5 долларов (-75%)

Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King – 10 долларов (-50%)

Little Nightmares II – 20 долларов (-33%)

Dark Souls III – 30 долларов (-50%)

Scarlet Nexus – 36 долларов (-40%)

Soulcalibur VI – 9 долларов (-85%)

Little Nightmares II / Фото из магазина Microsoft Store

GOG

В магазине GOG на этой неделе началось сразу две распродажи, которые завершатся уже 15 ноября. Первая посвящена играм от польских разработчиков, а вторая – проектам от THQ Nordic. Также сейчас в этом сервисе можно бесплатно получить видеоигру Outcast 1.1.

Интересные предложения с этих распродаж:

The Medium – 30 долларов (-25%)

Ghostrunner – 8 долларов (-60%)

The Riftbreaker – 13 долларов (-10%)

Timberborn – 11 долларов (-10%)

Desperados III – 10 долларов (-60%)

ELEX – 5 долларов (-80%)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated – 5 долларов (-67%)

Ghostrunner / Фото из магазина GOG

Epic Games Store

В сервисе Epic Games Store на этой неделе можно бесплатно получить видеоигру Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure и набор для многопользовательского шутера Rogue Company. А вот в следующий раз здесь можно будет забрать сразу три полноценных видеоигры: Guild of Dungeoneering, KID A MNESIA EXHIBITION и Never Alone.

Трейлер видеоигры Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure: видео