Усі шанувальники відеоігор полюбляють розпродажі зі знижками та роздачі безплатних ігор. Під час таких тематичних подій можна придбати омріяну гру за зниженою ціною чи просто поповнити свою колекцію черговим цікавим проєктом. Ми на Games24 зібрали для вас найкращі подібні пропозиції за останній тиждень з офіційних крамниць. Також можна ознайомитися зі схожою добіркою за минулий тиждень, бо деякі акції ще досі актуальні.

Добірка за минулий тиждень Безплатні ігри в Epic Games Store та знижки в Steam: найкращі пропозиції за останній тиждень

Steam

У сервісі Steam цього тижня стартувало одразу кілька тематичних акцій. До 20 вересня у цій крамниці можна буде придбати за зниженою ціною відеоігри від Paradox Interactive. А також цього тижня своє десятиріччя відзначає компанія THQ Nordic, а тому на честь цього в Steam розпочався не лише розпродаж фірмових ігор, а й роздача деяких проєктів. До 23 вересня у цьому сервісі можна буде безплатно отримати одразу дві відеогри: Titan Quest Anniversary Edition та Jagged Alliance Gold Edition. Варто додати, що розпродаж ігор від THQ Nordic завершиться у цей же день.

Також Steam оновив й сторінку зі щотижневим розпродажем, а тому нові пропозиції можна пошукати й там. З цікавого ще варто відзначити, що до 20 вересня всі користувачі цього сервісу можуть безплатно зіграти в Desperados III, Hearts of Iron IV та Stellaris.

Зі знижкою можна придбати такі відеоігри:

Crusader Kings III – 463 гривні (-20%)

Hearts of Iron IV – 119 гривень (-75%)

Stellaris – 119 гривень (-75%)

Biomutant – 592 гривні (-34%)

Destroy All Humans! – 147 гривень (-67%)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated – 147 гривень (-67%)

Wreckfest – 259 гривень (-50%)

Half-Life: Alyx – 419 гривень (-40%)

For Honor – 90 гривень (-60%)

Pathologic 2 – 300 гривень (-30%)

Biomutant / Фото з крамниці Steam

PlayStation Store

У фірмовій крамниці Sony цього тижня розпочався цікавий розпродаж з назвою "Подвійні знижки". Звичайні користувачі можуть придбати ігри зі знижками до 37%, а передплатники PS Plus отримають подвійну знижку на ці ж проєкти (до 74%). Загалом за зниженою ціною в PS Store зараз можна придбати понад 200 відеоігор, а завершиться ця акція лише 30 вересня.

Ось лише деякі вигідні пропозиції нової акції:

Assassin's Creed Valhalla – 1481 гривня (-22%)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition – 1855 гривень (-36%)

Fall Guys: Ultimate Knockout – 486 гривень (-25%)

Watch Dogs: Legion – 1329 гривень (-30%)

Star Wars Jedi: Fallen Order – 1199 гривень (-25%)

BioShock: The Collection – 899 гривень (-40%)

Mafia III: Definitive Edition – 626 гривень (-34%)

Sid Meier's Civilization VI – 616 гривень (-35%)

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 486 гривень (-25%)

Dirt 5 – 1339 гривень (-33%)

Fall Guys: Ultimate Knockout / Фото з крамниці PS Store

Microsoft Store

А в крамниці Microsoft Store цього тижня стартувало одразу кілька цікавих розпродажів. Перший присвячений відеоіграм від Xbox Game Studios, другий – проєктам від THQ Nordic, а третій – іграм, які оптимізовані для консолей нового покоління.

За зниженою ціною для консолей Xbox можна придбати такі ігри:

Forza Horizon 4 – 30 доларів (-50%)

Halo: The Master Chief Collection – 20 доларів (-50%)

Sea of Thieves – 24 долари (-40%)

Hellblade: Senua's Sacrifice – 15 доларів (-50%)

Biomutant – 40 доларів (-33%)

Destroy All Humans! – 24 долари (-40%)

Assassin's Creed Valhalla – 30 доларів (-50%)

Little Nightmares II – 20 доларів (-33%)

OUTRIDERS – 36 доларів (-40%)

Chivalry 2 – 32 долари (-20%)

Destroy All Humans! / Фото з крамниці Microsoft Store

Інші пропозиції

У крамниці Epic Games Store цього разу можна безплатно отримати одразу дві відеогри: екшен Speed Brawl та стратегію Tharsis. А от наступного тижня можна буде забрати лише одну гру – головоломку The Escapists.

У сервісі Origin цього тижня можна безплатно отримати доповнення для Battlefield 1 та Battlefield 4. З цікавого ще можна відзначити розпродаж науково-фантастичних RPG у крамниці GOG. До 23 вересня тут можна буде придбати зі знижками майже 50 відеоігор.

Deus Ex: Mankind Divided / Фото з крамниці GOG