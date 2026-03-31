Італійський цифровий магазин відеоігор проводить безплатну роздачу шутера, інформує Gamerant.

Безплатний шутер про зомбі для ПК?

Портал IndieGala дарує користувачам Blood and Zombies від студії Wild Monkey.

У цьому шутері 2022 року випуску геймери можуть обрати одного з чотирьох героїв та протистояти ордам зомбі, які хвилями нападають на базу гравця.

Окрім стрільби гра також має елементи жанру "tower defense", тож ви зможете розвивати своє укріплення та додавати на рівень такі елементи як міни чи турелі.

На додачу кожен з героїв має власне дерево навичок, яке розгалужується після кожної хвилі зомбі, та великий арсенал різноманітної зброї.

Гру віддають у вигляді копії без DRM, що означає, що її можна просто завантажити з порталу та залишити на своєму ПК, не використовуючи додаткових "клієнтів" типу Steam чи EGS.

