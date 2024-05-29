Власникам PlayStation слід бути уважними – Sony вибірково скасовує безплатну підписку PS Plus

Українським геймерам, які є щасливими власниками консолей PlayStation, слід перевірити свою електронну пошту, адже частішають випадки, коли Sony скасовують безкоштовну підписку PS Plus.

З початком повномасштабної війни, компанія Sony виразила підтримку українським геймерам шляхом безкоштовного подовження підписки PS+ і продовжувала робити це ось вже понад 2 роки, але останнім часом почастішали випадки її скасування.

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Нещодавно на сторінці порталу Na сhasi в соцмережі X (колишній твітер) з'явився допис про те, що "з червня PlayStation перестає безкоштовно поновлювати передплату PS Plus українцям".

Що таке PS Plus?

Це платна підписка від PlayStation, що дозволяє геймерам отримувати доступ до щомісячних безплатних ігор, багатокористувацьких режимів та ексклюзивних матеріалів.

До посту було прикладено скриншот з пошти, вочевидь, прив'язаної до редакційного акаунту PlayStation.

Повідомлення про необхідність оплатити підписку / Фото Na chasi у X

Геймери в коментарях розділилися на два табори: хтось отримав такий лист ще кількома місяцями раніше, а інші зазначили, що не отримували схожих сповіщень й узагалі, а їхня безплатна підписка діє і надалі.

Також відомо про випадки, коли після подібних листів оплата не стягувалася, а підписка класично була подовжена безкоштовним ваучером.

Однозначно про ситуацію наразі сказати не можна, але усім власникам PlayStation все ж варто: