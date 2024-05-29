С началом полномасштабной войны, компания Sony выразила поддержку украинским геймерам путем бесплатного продления подписки PS+ и продолжала делать это вот уже более 2 лет, но в последнее время участились случаи ее отмены.

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Недавно на странице портала Na сһаѕі в соцсети X (бывший твитер) появилось сообщение о том, что "с июня PlayStation перестает бесплатно обновлять подписку PS Plus украинцам".

Что такое PS Plus?

Это платная подписка от PlayStation, что позволяет геймерам получать доступ к ежемесячным бесплатным играм, многопользовательских режимам и эксклюзивным материалам.

К посту был приложен скриншот с почты, очевидно, привязанной к редакционному аккаунту PlayStation.

Сообщение о необходимости оплатить подписку / Фото Na chasi в X

Геймеры в комментариях разделились на два лагеря: кто-то получил такое письмо еще несколькими месяцами ранее, а другие отметили, что не получали подобных уведомлений и вовсе, а их бесплатная подписка действует дальше.

Также известно о случаях, когда после подобных писем оплата не взималась, а подписка классически была продлена бесплатным ваучером.

Однозначно о ситуации пока сказать нельзя, но всем владельцам PlayStation все же стоит: