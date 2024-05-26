Об Вермель любит делиться на странице в соцсети X (бывший твитер) различными историями из своей долгой карьеры, а на этот раз создатель культовых частей GTA ответил на интересный вопрос подписчика.

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Бывший сотрудник Rockstar Games, который работал над GTA 3 как один из двух технических директоров, рассказал, что культовая игра планировалась к выпуску с многопользовательским режимом.

Разработчик как раз работал над кодом мультиплеера до того, как его отменили.

По словам Вермеля, поскольку предшественница GTA 3 имела этот режим, то разработчики изначально планировали нечто подобное и в продолжении. Несмотря на то, что "базовый геймплей работал", Rockstar решили отказаться от этой идеи, поскольку сроки поджимали, а "слишком много нужно было сделать".

Кроме того, Об рассказал, что подобная ситуация произошла и при разработке Vice City. А на то время, когда выходил San Andreas, тогдашнее поколение консолей подходило к завершению своего цикла, и у разработчиков было мало стимулов вносить ключевые изменения в уже рабочую схему.

Все изменилось с GTA IV, поскольку Rockstar Games заблаговременно наняли "достаточное количество кодеров и дизайнеров уровней", чтобы создать многопользовательский онлайн-режим.