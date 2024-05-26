Об Вермель полюбляє ділитися на сторінці у соцмережі X (колишній твітер) різними історіями зі своєї довгої кар'єри, а цього разу творець культових частин GTA відповів на цікаве питання підписника.

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Колишній співробітник Rockstar Games, який працював над GTA 3 як один із двох технічних директорів, розповів, що культова гра планувалася до випуску з багатокористувацьким режимом.

Розробник якраз працював над кодом мультиплеєру до того, коли його скасували.

За словами Вермеля, оскільки попередниця GTA 3 мала цей режим, то розробники від самого початку планували щось подібне і в продовженні. Попри те, що "базовий геймплей працював", Rockstar вирішили відмовитися від цієї ідеї, оскільки терміни підтискали, а "занадто багато потрібно було зробити".

Крім того, Об розповів, що подібна ситуація відбулася і при розробці Vice City. А на той час, коли виходив San Andreas, тодішнє покоління консолей підходило до завершення свого циклу, і у розробників було мало стимулів вносити ключові зміни до вже робочої схеми.

Все змінилося з GTA IV, оскільки Rockstar Games завчасно найняли "достатню кількість кодерів і дизайнерів рівнів", щоб створити багатокористувацький онлайн-режим.