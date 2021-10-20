Безсмертним можна стати й без еліксиру: геймери знайшли неприємний баг у грі New World

Гравці у популярну відеогру New World знайшли в ній неприємний технічний недолік. Вони дізналися, як можна зробити свого героя безсмертним.

Відеогра New World продовжує впевнено утримуватися в топі найпопулярніших ігор Steam, щоправда, ідеальним її реліз навряд чи можна назвати. Річ у тім, що в нового проєкту Amazon Games виникло чимало проблем, а яскравим підтвердженням цих слів може слугувати баг, який відшукав у грі головний герой цієї історії.

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Отже, користувач з нікнеймом Kona на своєму ютуб-каналі поділився відео, на якому можна побачити дуже цікавий трюк. Виявляється, гравці в New World можуть ставати безсмертними, а загалом для цього майже нічого й не потрібно робити. Достатньо лише запустити гру у віконному режимі, а для активації цього багу потрібно просто перетягувати вікно з відеогрою.

У такі моменти головний герой не буде отримувати жодної шкоди, а також він не може померти. Щоправда, якщо відпустити вікно, то ігровий персонаж одразу ж отримає всю шкоду, яку йому нанесли вороги за цей час. Зрозуміло, що назвати дуже універсальним цей баг навряд чи можна, хоча в деяких моментах він може допомогти. Наприклад, цей технічний недолік можна використовувати під час битв у форматі PvP, а якщо точніше, то для захоплення точок. Якщо зробити все правильно, то опоненти просто не зможуть завадити процесу захоплення.

Варто відзначити, що цей запис швидко став дуже популярним (понад 70 тисяч переглядів), а тому розробники з Amazon Games одразу ж звернули на нього увагу. Згідно з даними Kona, представники цієї компанії вже в найближчому оновленні виправлять цей неприємний технічний недолік.

Баг у грі New World, який робить ігрових персонажів безсмертними: відео