New World – це багатокористувацька рольова гра, де геймери мають завдання колонізувати Аетернум – вигаданий острів в Атлантичному океані. Одразу у день виходу піковий онлайн проєкту пробив позначку у пів мільйона гравців і в наступні дні популярність новинки й не думає вщухати.

Оце так швидкість Загін геймерів отримав перемогу в матчі Warzone всього за 1 секунду: як їм це вдалося

New World досить неочікувано, попри усі проблеми бета-версії та "вбивство" відеокарт, після релізу, що відбувся 28 вересня, стала мегапопулярним ММО – і ось уже гравцям навіть не вистачає місця на ігрових серверах.

Спочатку геймерам, охочим зіграти в новинку на певному сервері, доводилося відбувати неймовірні онлайн-черги, кожного разу як вони хотіли зайти в гру. До прикладу на момент написання матеріалу онлайн проєкту становить понад 617 тисяч людей, а один сервер розрахований всього лише на 2000 гравців.

Черга на один із серверів / зображення з Twitter

Розробники одразу почали боротися з подібним явищем, створюючи нові ігрові світи, проте проблема нікуди не поділася і на найпопулярніших серверах черги лише продовжували зростати до якихось неймовірних чисел. Щоб раз і назавжди з цим покінчити, Amazon Games вдалися до незвичного рішення та просто заборонили геймерам створювати нових персонажів в "перенаселених світах".

Через це нововведення щоразу, коли новий гравець намагається зайти на заповнений сервер, його зустрічатиме повідомлення: "Створення персонажів тимчасово відключено на цьому сервері, щоб запобігти перенаселенню". Нове правило не вплине на гравців з персонажами, які вже були створені на цих серверах і такі геймери зможуть без проблем входити в систему.

Таке рішення викликало бурхливі суперечки в мережі, зокрема через те, що якщо ваші товариші вже розпочали грати в New World раніше за вас, то існує великий ризик, що ви не зможете до них приєднатися. Розробники поспішили заспокоїти спільноту, заявивши, що їх команда у посиленому режимі працює над збільшенням загальної кількості серверів та розширенням місткості доступних, а поки що перевірити заповненість світів можна тут.