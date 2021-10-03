New World – это многопользовательская ролевая игра, где задача геймеров колонизировать Аетернум – вымышленный остров в Атлантическом океане. Сразу в день выхода пиковый онлайн проекта пробил отметку в полмиллиона игроков и в последующие дни популярность новинки и не думает утихать.

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New World достаточно неожиданно, несмотря на все проблемы бета-версии и "убийство" видеокарт, после релиза, состоявшегося 28 сентября, стала мегапопулярным ММО – и вот уже игрокам даже не хватает места на игровых серверах.

Сначала геймерам, желающим сыграть в новинку на определенном сервере, приходилось отбывать невероятные онлайн-очереди, каждый раз как они хотели зайти в игру. К примеру на момент написания материала онлайн проекта составляет более 617 000 человек, а один сервер рассчитан всего лишь на 2000 игроков.

Очередь на один из серверов / изображение с Twitter

Разработчики сразу начали бороться с подобным явлением, создавая новые игровые миры, однако проблема никуда не делась и на самых популярных серверах очереди только продолжали расти до каких-то невероятных цифр. Чтобы раз и навсегда с этим покончить, Amazon Games прибегли к необычному решению и просто запретили геймерам создавать новых персонажей в "перенаселенных мирах".

Из-за этого нововведения каждый раз, когда новый игрок пытается зайти на заполненный сервер, его будет встречать сообщение: "Создание персонажей временно отключено на сервере, чтобы предотвратить перенаселение". Новое правило не повлияет на игроков с персонажами, которые уже были созданы на этих серверах и такие геймеры смогут без проблем входить в систему.

Такое решение вызвало бурные споры в сети, в частности потому, что если ваши друзья уже начали играть в New World раньше вас, то существует большой риск, что вы не сможете к ним присоединиться. Разработчики поспешили успокоить общественность, заявив, что их команда в усиленном режиме работает над увеличением общего количества серверов и расширением вместимости доступных, а пока проверить заполненность миров можно здесь.