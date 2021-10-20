Видеоигра New World продолжает уверенно удерживаться в топе самых популярных игр Steam, правда, идеальным ее релиз вряд ли можно назвать. Дело в том, что у нового проекта Amazon Games возникло немало проблем, а ярким подтверждением этих слов может служить баг, который нашел в игре главный герой этой истории.

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Итак, пользователь с никнеймом Kona на своем ютуб-канале поделился видео, на котором можно увидеть очень интересный трюк. Оказывается, игроки в New World могут становиться бессмертными, а в целом для этого почти ничего и не нужно делать. Достаточно лишь запустить игру в оконном режиме, а для активации этого бага нужно просто перетаскивать окно с видеоигрой.

В такие моменты главный герой не будет получать никакого урона, а также он не может умереть. Правда, если отпустить окно, то игровой персонаж сразу же получит весь урон, который ему нанесли враги за это время. Понятно, что назвать очень универсальным этот баг вряд ли можно, хотя в некоторых моментах он может помочь. Например, этот технический недостаток можно использовать во время сражений в формате PvP, а если точнее, то для захвата точек. Если сделать все правильно, то оппоненты просто не смогут помешать процессу захвата.

Стоит отметить, что эта запись быстро стала очень популярной (более 70 тысяч просмотров), а потому разработчики из Amazon Games сразу же обратили на нее внимание. Согласно данным Kona, представители этой компании уже в ближайшем обновлении исправят этот неприятный технический недостаток.

Баг в игре New World, который делает игровых персонажей бессмертными: видео