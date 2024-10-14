Депутатка Мар'яна Безугла розповіла про свої улюблені відеоігри

З недавніх пір депутатка Верховної Ради Мар'яна Безугла стала активною користувачкою соцмережі X, де нещодавно поділилася переліком улюблених ігор, здивувавши українських геймерів.

Відеоігри вчергове підтвердили свій статус "хобі для усіх", адже не цурається віртуальних розваг навіть скандальна депутатка Мар'яна Безугла.

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На своїй офіційній сторінці в соцмережі X (колишній Twitter) пані Безугла взяла участь в обговоренні, в рамках якого поділилася з читачами цікавою новиною – вона геймерка зі стажем.

Улюбленим жанром політикині є фентезі RPG, у яких вона має чималий досвід.

Улюблені були Oblivion i Neverwinter Nights 2. Ще була така The Temple of Elemental Evil, моя перша RPG, яку потягнув новий комп️,

– написала депутатка.

Також Безугла розповіла, що, коли вийшов Skyrim, то він на багато років став її особистим методом "прогулянки" та "переключення в іншу реальність".

За словами пані Мар'яни, навіть зараз на її комп'ютері є встановлена масштабна модифікація Endural саме на базі гри TES V: Skyrim.

Отож, народі обранці інколи набагато ближчі до нас, аніж ми думаємо.