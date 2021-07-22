Компанія Konami нарешті анонсувала свій новий футбольний симулятор – eFootball, який довгий час знаходився під завісою таємниці. Шанувальників здивувало те, що розробники вирішили повністю відмовитися від бренду Pro Evolution Soccer, а сама гра буде поширюватися за умовно-безкоштовною моделлю.

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За словами творців проєкту, вони планують розвивати "свіженьку" франшизу у зовсім новому для себе напрямку.

Ми вирішили створити новий ігровий рушій з модернізованою системою анімації та елементами управління. Результат виявився навіть більш захопливим, ніж припускалося. Ми вийшли за рамки PES і потрапили в новий світ віртуального футболу. Щоб відзначити початок нової ери, було вирішено перейменувати наш улюблений бренд PES в eFootball!, – заявили розробники в анонсі.

Перший трейлер проєкту eFootball



Мабуть, одним із найсуттєвіших нововведень стане те, що eFootball буде реалізована на новому, не лише для серії-попередниці, але й загалом для спортивних відеоігор такого рівня рушії Unreal Engine 4. Він подарує шанувальникам футболу реалістичну графіку та максимально наближену до реальності фізику, що виллється у цілком новітній геймплей.

Футбольний симулятор буде доступний всім охочим абсолютно безкоштовно, а новий контент буде наповнювати гру разом з плином "сезонів", які будуть аналогом популярного для багатьох умовно-безкоштовних ігор бойового пропуску. Також у грі буде власний аналог мегапопулярного режиму Ultimate Team із FIFA, проте його деталі поки що не розголошуються.

"Дорожня мапа" гри eFootball / зображення konami.com

Окрім цього у планах Konami є амбіції зробити гру кіберспортивною дисципліною, адже вже на зиму поточного року заплановано запуск професійних і аматорських турнірів.

Конкретної дати виходу eFootball ще немає, проте вікном релізу заплановано осінь 2021 року для ПК, PS5, PS4, Xbox Series і Xbox One. Ближче до кінця зими проєкт також отримає версію для мобільних пристроїв.