Більше не Pro Evolution Soccer: Konami оголосили про повний перезапуск футбольного симулятора

PES – відомий усім шанувальникам віртуального футболу як одвічний суперник серії FIFA, проте, схоже, що більше ми цієї абревіатури не почуємо, адже Konami вирішили повністю змінити підхід до розробки. Детальніше про анонс нової гри eFootball у матеріалі.

Компанія Konami нарешті анонсувала свій новий футбольний симулятор – eFootball, який довгий час знаходився під завісою таємниці. Шанувальників здивувало те, що розробники вирішили повністю відмовитися від бренду Pro Evolution Soccer, а сама гра буде поширюватися за умовно-безкоштовною моделлю.

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За словами творців проєкту, вони планують розвивати "свіженьку" франшизу у зовсім новому для себе напрямку.

Ми вирішили створити новий ігровий рушій з модернізованою системою анімації та елементами управління. Результат виявився навіть більш захопливим, ніж припускалося. Ми вийшли за рамки PES і потрапили в новий світ віртуального футболу. Щоб відзначити початок нової ери, було вирішено перейменувати наш улюблений бренд PES в eFootball!, – заявили розробники в анонсі.

Перший трейлер проєкту eFootball



Мабуть, одним із найсуттєвіших нововведень стане те, що eFootball буде реалізована на новому, не лише для серії-попередниці, але й загалом для спортивних відеоігор такого рівня рушії Unreal Engine 4. Він подарує шанувальникам футболу реалістичну графіку та максимально наближену до реальності фізику, що виллється у цілком новітній геймплей.

Футбольний симулятор буде доступний всім охочим абсолютно безкоштовно, а новий контент буде наповнювати гру разом з плином "сезонів", які будуть аналогом популярного для багатьох умовно-безкоштовних ігор бойового пропуску. Також у грі буде власний аналог мегапопулярного режиму Ultimate Team із FIFA, проте його деталі поки що не розголошуються.

"Дорожня мапа" гри eFootball / зображення konami.com

Окрім цього у планах Konami є амбіції зробити гру кіберспортивною дисципліною, адже вже на зиму поточного року заплановано запуск професійних і аматорських турнірів.

Конкретної дати виходу eFootball ще немає, проте вікном релізу заплановано осінь 2021 року для ПК, PS5, PS4, Xbox Series і Xbox One. Ближче до кінця зими проєкт також отримає версію для мобільних пристроїв.