Схоже, фанати відомої ігрової франшизи можуть розраховувати не на короткий ролик, а на повноцінний мінісеріал із трьох частин, який розкриє гру з нового боку ще до її офіційного релізу, повідомляє 24 Канал.

Три серії замість одного трейлера

Уважні геймери помітили цікаві зміни на сайті сервісу Netflix в Португалії.

На якийсь час, на сторінці з майбутньою презентацією GTA 6: Extended Look з'явилися три "плейс-холдери" для епізодів.

Хоча Netflix швидко видалив це оновлення зі сторінки – інтернет пам'ятає все, тож скриншот уже потрапив на Reddit.

Ймовірний хронометраж презентації GTA 6 / Фото з Reddit

Якщо вірити цим даним, то довгоочікуваний розлогий показ гри Rockstar буде поділено на три серії, які сумарно триватимуть понад 60 хвилин.

А саме:

1 епізод триватиме 23 хвилини та 37 секунд;

другий – 24 хвилини та 41 секунду;

третій – 18 хвилин і 29 секунд.

З огляду на довгу "мовчанку" Rockstar доля маркетингу гри фактично цілком залежить від того, наскільки якісним і змістовним буде цей "розширений погляд".

Тож гравці очікують побачити детальну презентацію відкритого світу та механік, які мають вивести індустрію на новий рівень і "злитий" хронометраж може свідчити про те, що розробники мають намір виправдати ці сподівання.

Так це чи ні, дізнаємось безспосередньо 27 серпня о 22:00 за київським часом, коли GTA 6: Extended Look стане доступним на Netflix.