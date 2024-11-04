Після нещодавнього запуску Dragon Age: The Veilguard компанія BioWare оголосила, що не планує випускати DLC. Наразі студія змістила фокус і зайнялася повноцінною розробкою нової гри серії Mass Effect.

Попри успішний старт гра не отримає сюжетних DLC, повідомляє 24 Канал з посиланням на Rolling Stone. В інтерв'ю виданню представники студії підтвердили свої плани щодо розробки нового проєкту.

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Як справи у Dragon Age: The Veilguard

Найновіший реліз BioWare, Dragon Age: The Veilguard, дебютував 31 жовтня на ПК та консолях нового покоління і вже встиг завоювати велику кількість гравців, досягнувши піку в 89 000 одночасних гравців у Steam у перші вихідні після запуску.

Плани щодо DLC порушили "традицію". Раніше ігри Dragon Age отримували значні сюжетні доповнення після запуску, такі як епілог DLC для Dragon Age: Inquisition.

Замість того, щоб зосередитися на DLC, підтримка BioWare після релізу The Veilguard буде обмежена технічними виправленнями та невеликими оновленнями контенту.

Нова гра BioWare

Тим часом студія приділяє "повну увагу" наступній частині серії Mass Effect, яка перебуває в розробці з 2020 року, але досі не отримала повноцінного трейлера.

Нова гра обіцяє фотореалістичну графіку, зрілий сюжет та сценарії, що поєднують гумор із серйозними темами.

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Оскільки BioWare зараз займається Mass Effect, шанувальники серії можуть очікувати на оновлення гри в міру того, як виробництво продовжуватиметься. Ймовірно більше інформації про роботу над грою можна буде почути вже весною 2025 року.