За конспірологічні теорії серед геймерів відповідають шанувальники Grand Theft Auto, які вчергове впевнені, що розгадали шифр розробників і знають, коли вийде другий трейлер GTA 6, інформує 24 Канал з посиланням на Reddit.

Цікаво Колишній працівник Rockstar впевнений, що GTA 6 "знесе голови" геймерам

Наступний трейлер може вийти вже незабаром

Очікування шостої частини легендарної серії може стати найболючішим досвідом у житті багатьох геймерів, оскільки Rockstar тримають мовчанку та "годують" шанувальників крупицями інформації буквально раз в ніколи.

Через це у геймерській спільноті виникає все більше чудернацьких теорій, що вбачають якісь конкретні натяки практично у всіх діях студії.

Остання "теорія змови", додає в історію трохи астрології. Геймери переконані, що Rockstar анонсувала дату наступного трейлера GTA 6, використавши фазу місяця в маркетинговому матеріалі для GTA Online.

Цікаво, що конкретна фаза місяця, показана в подібному анонсі оновлення GTA Online ще у 2023 році, зрештою збіглася з 5 грудня 2023 року – днем, коли вийшов перший трейлер GTA 6.

Використовуючи це як прецедент, фанати GTA Online припускають, що нещодавній допис Rockstar у соцмережі X також використовує фазу місяця, щоб вказати дату наступного ролика, присвяченого GTA 6.

Згідно з цим висновком, другий трейлер гри з'явиться вже 22 листопада 2024 року. Отож, якщо астрологія не підведе, чекати на нове відео залишилося зовсім недовго.