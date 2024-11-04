За конспирологические теории среди геймеров отвечают поклонники Grand Theft Auto, которые в очередной раз уверены, что разгадали шифр разработчиков и знают, когда выйдет второй трейлер GTA 6, информирует 24 Канал с ссылкой на Reddit.

Интересно Бывший работник Rockstar уверен, что GTA 6 "снесет головы" геймерам

Следующий трейлер может выйти уже вскоре

Ожидание шестой части легендарной серии может стать самым болезненным опытом в жизни многих геймеров, поскольку Rockstar держат молчание и "кормят" поклонников крупицами информации буквально раз в никогда.

Поэтому в геймерском сообществе возникает все больше странных теорий, видящих какие-то конкретные намеки практически во всех действиях студии.

Последняя "теория заговора", добавляет в историю немного астрологии. Геймеры убеждены, что Rockstar анонсировала дату следующего трейлера GTA 6, использовав фазу луны в маркетинговом материале для GTA Online.

Интересно, что конкретная фаза луны, показанная в подобном анонсе обновления GTA Online еще в 2023 году, в конце концов совпала с 5 декабря 2023 года – днем, когда вышел первый трейлер GTA 6.

Используя это как прецедент, фанаты GTA Online предполагают, что недавнее сообщение Rockstar в соцсети X также использует фазу луны, чтобы указать дату следующего ролика, посвященного GTA 6.

Согласно этому выводу, второй трейлер игры появится уже 22 ноября 2024 года. Так что, если астрология не подведет, ждать новое видео осталось совсем недолго.