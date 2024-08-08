Black Myth: Wukong – це рольовий бойовик натхненний класичним китайським романом "Подорож на Захід", який розповідає про пригоди мавпячого короля, або Обраного, розповідає Games 24.

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Гравці вирушають у подорож, сповнену випробувань і чудес. Герої зустрінуть розумних антропоморфних тварин та зійдуться в боях з міфічними істотами.

Що нового показали у трейлері

Майже п'ятихвилинне відео демонструє безліч ігрових та сюжетних сцен. У трейлері можна помітити нові рівні та другорядних персонажів. Фанати в мережі висловили особливі захоплення здатністю головного героя приймати різні форми. Не оминули увагою і зустрічі протагоніста з химерними міфічними істотами.

Black Myth: Wukong – фінальний трейлер гри

Нагадаємо, що напередодні Game Science оголосила, що розробка Black Myth: Wukong завершена, а сама гра "пішла на золото". Команда закликала фанатів уникати спойлерів та витоків в останні дні перед релізом.

Дата релізу та ціни в Україні

Дата релізу Black Myth: Wukong – 20 серпня. Гра з'явиться на ПК в Steam, EGS та WePlay, а також на PS5. Дещо згодом тайтл навідається і на консолі Xbox Series X та S. Наразі відкрито передзамовлення в Steam за ціною 1699 гривень за звичайне видання та 2199 гривень за розширене, яке містить додаткові предмети та музику з гри.

Що містить Delux видання

Гра Black Myth: Wukong,

Посох бронзових хмар,

Традиційна оперна маска,

Традиційні оперні обладунки щедрості,

Традиційні оперні браслети,

Традиційні оперні котурни,

Сережки з дзвіночками,

Добірка цифрових музичних композицій.

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До речі, власникам PlayStation 5 доведеться заплатити за звичайну версію гри 1999 гривень, а за розширену 2199 гривень.