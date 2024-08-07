Всі уже звикли до незвичних проходжень Elden Ring: від танцювального килимка замість геймпада до керування буквально силою думки. Але зовсім інша справа, коли в хардкорний проєкт від FromSoftware грає справжня золота рибка.

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"Щоб рибку з'їсти, треба в воду лізти"

Герой нашого матеріалу – Тортелліні, благородна золота рибка, яка вочевидь справжнісінька геймерка.

ЇЇ власник, винахідливий контент-мейкер Ерік "PointCrow" Моріно змайстрував унікальне обладнання, що дозволяє його улюблениці по-справжньому грати в Elden RIng.

Завдяки інженерному таланту хазяїна, Тортелліні може давати грі команди, просто плаваючи у своєму акваріумі. Залежно від того, в якому секторі опиниться істота, в проєкті натискатимуться різні кнопки.

Таким чином лускатій геймерці вдалося здолати не аби кого, а самого Promised Consort Radahn – фінального боса доповнення Shadow of the Erdtree.

Дивовижний момент з трансляції – дивитися відео

Дивитися на цю баталію без подиву неможливо, навіть попри те, що Тортелліні навряд колись зрозуміє всю велич свого досягнення.