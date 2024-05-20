Одна з найочікуваніших ігор 2024 року отримала новий трейлер

У рейтингу найочікуваніших ігор 2024 року Black Myth: Wukong уже довгий час займає високі позиції. Наприклад, прямо зараз вона стоїть на першому місці в Steam, тоді як іще кілька тижнів тому балансувала на 5-7 місцях. Майбутні гравці назвали її одним з найкрасивіших проєктів уже після першого ознайомчого відео. Тепер розробники показали повноцінний трейлер.

За цим проєктом стоїть китайська студія Game Science. Уперше вона розкрила інформацію про гру в серпні 2020 року за допомогою чудового відео, яке демонструвало цілих 13 хвилин ігрового процесу. Однак тоді розробники заявили, що роботи в них іще дуже багато, а презентація була задумана лише як "інструмент для рекрутингу".

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Трейлер

На початку 2021 року ми дізналися, що команда націлилася на реліз у 2023 році. На Gamescom 2021 Game Science підтвердила, що Black Myth: Wukong розробляється на рушію Unreal Engine 5 від Epic.

Зрештою, команда розробників відклала свій дебютний проєкт до 2024 року, і тепер ми знаємо, що гра вийде 20 серпня для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series S/X. На ПК вона підтримуватиме NVIDIA DLSS 3.5 (включно з реконструкцією променів) та повне відстеження шляху.

Дивіться трейлер Black Myth: Wukong: відео

Як зазначається, гра натхненна "Подорожжю на Захід", китайським романом, опублікованим у 16 столітті за часів династії Мін, авторство якого приписують Ву Чен'єну. Він вважається одним із найвидатніших класичних китайських романів і, можливо, навіть найпопулярнішим азійським романом усіх часів.

У центрі сюжету опиниться Король мавп, також відомий як Сунь Укун. Гравці, як очікується, будуть блукати землею, просякнутою міфологією, зустрічаючись з могутніми ворогами. Вони також опанують різні техніки посоха, головної зброї Сунь Укуна, і зможуть вільно комбінувати заклинання, здібності, прийоми, зброю та спорядження, щоб знайти переможну стратегію, яка найкраще відповідає їхньому бойовому стилю.