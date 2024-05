Забирайте Dragon Age

До 23 травня ігровий магазин віддає Dragon Age: Inquisition Game of the Year Edition. Ця версія RPG від BioWare включає всі DLC після запуску: Jaws of Hakkon, The Descent і Trespasser. Останні два є особливо важливими, оскільки розкривають подробиці, які, як вважається, будуть продовжені в майбутній Dragon Age: Dreadwolf.

Dragon Age: Інквізиція — це третя частина франшизи рольових ігор. Вона стала першою грою BioWare, яка використовувала рушій Frostbite, коли вийшла в листопаді 2014 року. Гра здобула широке визнання, отримавши понад 130 нагород "Гра року" і ставши найуспішнішим релізом BioWare за кількістю проданих копій.

Дивіться трейлер Dragon Age: Inquisition Game of the Year Edition: відео

Цікаво, що гру вже раніше віддавали безплатно у жовтні 2021 року, але цього разу такий подарунок приурочений до майбутнього релізу продовження, яке, судячи з усього, вийде до кінця цього року. Наступного місяця ми вперше побачимо ґеймплей Dragon Age: Dreadwolf на фестивалі Summer Game Fest. Таким чином розробники та видавець хочуть нагадати гравцям про проєкт і освіжити в їхній пам'яті улюблену історію.

Dragon Age: Inquisition – рольовий бойовик в жанрі темного фентезі, розроблений студією BioWare. Створюючи цю частину франшизи, компанія постаралася виправити помилки, яких припустилася в другій главі історії й за що поплатилася широкою критикою на свою адресу.

Гра має структуру напіввідкритого світу – він розбитий на кілька секцій, які гравці можуть вільно досліджувати.

Ігрові механіки включають традиційний вибір між людиною, гномом, ельфом або расою кунарі. Ви можете налаштувати зовнішність і стать свого персонажа.

Наступну безплатну гру Epic Games Store поки що тримає в таємниці.